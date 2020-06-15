Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor!

Bu bir ilandırLEVANTE - SEVILLASalgın dönüşünü Valencia deplasmanından 1 puanla ayrılarak yapan Leventa, beraberlik golünü 90+8'de bulabilmişti.

Bu bir ilandır

LEVANTE - SEVILLA

Salgın dönüşünü Valencia deplasmanından 1 puanla ayrılarak yapan Leventa, beraberlik golünü 90+8'de bulabilmişti...

Bu sezon takımın attığı gollerin 3'te 1'inde imzası olan Roger Marti çift sarı kartla atıldı ve Sevilla karşısında takımdaki yerini alamayacak.

En ileride Borja Mayoral ile Jose Luis Morales ortaklığını izleyeceğiz.

Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve Fernando'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor.

75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak. El Haddadi yetişmezse TD Julen Lopetegui büyük olasılıkla Franco Vazquez'i tercih edecektir.

İki takım arasında oynanan son 4 maçı Sevilla kazandı.

%53'lük kesim salgın dönüşünü Real Betis ile oynadığı derbiyi kazanarak yapan Sevilla'ya güveniyor...

Lionel Messi, 2013-14 sezonunda Levante karşısında asistlerle hat-trick yapıyor! İzleyelim...







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