Derbilerde Yabancı Oyuncular Öne Çıktı

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken Fenerbahçe, rakibine 18 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 43 golün 36'sını yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin de 14 golünü yabancı futbolcular attı. Derbilerde, Fenerbahçe'deki Türk oyuncular 4, Galatasaray'dakiler 3 gol atma sevinci yaşadı.

28 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezondaki derbilerde 28 yabancı skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2014-15 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

Son 11 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk/ Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego/ Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas/ Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo/ Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun 08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 04.06.2023 Nef Süper Lig 0 - 3 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) TFF Süper Kupa 0 - 3 (Hükmen) Mauro Icardi 19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 1 - 0 Çağlar Söyüncü 21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara 24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 - 02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2) 01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1 Jhon Duran/Leroy Sane

