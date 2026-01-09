Derbilerde Yabancı Oyuncular Öne Çıktı - Son Dakika
Derbilerde Yabancı Oyuncular Öne Çıktı

09.01.2026 11:20
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 11 sezondaki derbilerinde yabancı futbolcular 36 gol attı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken Fenerbahçe, rakibine 18 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 43 golün 36'sını yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin de 14 golünü yabancı futbolcular attı. Derbilerde, Fenerbahçe'deki Türk oyuncular 4, Galatasaray'dakiler 3 gol atma sevinci yaşadı.

28 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezondaki derbilerde 28 yabancı skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2014-15 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

Son 11 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

Stat

Organizasyon

Skor (FB-GS)

Goller

25.08.2014

Manisa 19 Mayıs

TFF Süper Kupa

0 - 0

-

18.10.2014

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 2

Alper Potuk/ Sneijder (2)

08.03.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 0

Kuyt

25.10.2015

Fenerbahçe

Süper Lig

1 - 1

Diego/ Olcan Adın

13.04.2016

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

26.05.2016

Antalya

Türkiye Kupası

0 - 1

Podolski

20.11.2016

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Van Persie (2)

23.04.2017

Türk Telekom

Süper Lig

1 - 0

Josef de Souza

22.10.2017

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

17.03.2018

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2 - 2

Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1 - 1

Eljif Elmas/ Onyekuru

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1 - 3

Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0 - 0

-

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0 - 1

Mustafa Muhammed

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2 - 1

Mesut Özil, Crespo/ Kerem Aktürkoğlu

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2 - 0

Zajc, Serdar Dursun

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 3

Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0 - 3

Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi

24.12.2023

Ülker

Süper Lig

0 - 0

-

07.04.2024

11 Nisan (Şanlıurfa)

TFF Süper Kupa

0 - 3 (Hükmen)

Mauro Icardi

19.05.2024

RAMS Park

Süper Lig

1 - 0

Çağlar Söyüncü

21.09.2024ÜlkerSüper Lig1 - 3Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025RAMS ParkSüper Lig0 - 0-
02.04.2025ChobaniTürkiye Kupası1-2Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
01.12.2025ChobaniSüper Lig1-1Jhon Duran/Leroy Sane

