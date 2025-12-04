İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı

İngiltere\'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
04.12.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Derby kentindeki 7 sokakta yaklaşık 200 ev, bir evde patlayıcı bulunduğu istihbaratı üzerine tahliye edildi. Polis, iki kişiyi gözaltına alarak bölgede acil durum ilan etti.

İngiltere'nin Derby kentindeki 7 sokakta bulunan yaklaşık 200 ev, bir binada patlayıcı bulunduğu istihbaratı alınması üzerine boşaltıldı.

PATLAYICI İHBARI NEDENİYLE 200 EV BOŞALTILDI

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, Derby kentindeki Vulcan Sokağı'nda bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine evde arama yapılacağı duyuruldu. Evin çevresindeki 7 sokağın dördünün tamamen, üçünün de kısmen tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 200 evin boşaltıldığı ifade edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Konunun terör olayı olarak ele alınmadığı kaydedilen açıklamada, çevreyi riske atacak bir durumun söz konusu olmadığı, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istenen açıklamada, belediyenin konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
O anlar viral oldu 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Vatandaştan haklı isyan Kapıya bakınca gözlerine inanamadı Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor
Avrupa Birliği, Rusya’yı “kara listeye“ aldı Avrupa Birliği, Rusya'yı "kara listeye" aldı
Trump’tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız Trump'tan yeni tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız

07:03
DEM Parti’den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
06:41
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
06:00
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
23:08
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş’a derbinin faturası ağır oldu
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu
22:16
ABD Venezuela’daki vatandaşlarına ülkeyi “derhal“ terk etmeleri çağrısında bulundu
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu
21:53
40 maddelik kanun teklifi Meclis’ten geçti Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 07:31:54. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.