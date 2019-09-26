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Dere kenarında yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti

43 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dere kenarında yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.I, Boğazpınar Mahallesi'ndeki dere kenarında yaralı bir halde yatan çocuk olduğu ihbarında bulundu.

İki yaşındaki Alptuğ Özel olduğu belirlenen çocuk, babası Hasan Özel ve yakınlarınca Manyas Devlet Hastanesine götürüldü. Alptuğ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alptuğ Özel'in yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu kamyonun, Alptuğ Özel'i yaralı halde görerek ailesine bilgi veren E.I'nın oğlu F.I'ya (26) ait olduğu tespit edildi.

E.I. ve oğlu F.I. ile A.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, çocuğun cenazesi öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Alptuğ Özel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile vatandaşlar katıldı.

Baba Hasan Özel'in mezarlıkta taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Hasan Özel, Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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