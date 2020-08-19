Dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşüp, hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından sedyeye alınarak yukarı çıkarılan kız, hastaneye gitmeyi reddetti. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirilen kız, götürüldüğü hastaneye girmeden bölgeden ayrıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 20'li yaşlardaki genç kız, taksiden indikten sonra yürürken düştü. Bu sırada çevredekiler yardım etmek istedi, ancak genç kız bu talebi reddetti. İsmi öğrenilemeyen kız, bir süre sonra dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Genç kızın düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'VİNÇLE AŞAĞIYA İNDİLER, 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR ' Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla dere yatağına indi. Sedyeye yatmamak için direnen genç kız, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amacıyla maske verilen genç kız, sedyeyle yukarı çıkarıldı.'ŞURADAN BİR TAKSİYLE GİDERİM'Hafif yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin yardım talebini de geri çevirdi. "Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim" diyen kız, mahalle sakinleri ve polislerin çabası sonucu ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kız, hastane önünde içeri girmeyi reddederek bölgeden ayrıldı.'YALPALAYARAK BURAYA KADAR GELDİ'Mahallede oturan Mehmet Erdoğan Kader, "Genç kız taksiden indi ve ardından yürürken yere düştü. Ben ve komşularım genç kızın peşinden gittik. Bize üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kendisine eve bırakalım dedik ama kabul etmedi. Yalpalayarak buraya kadar geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü. Biz de hemen 112'yi aradık" dedi. 'ALKOL ALDIĞINI SÖYLEDİ'

Genç kızın dere yatağına düştüğünü gördükten hemen sonra kendisinin de hiç düşünmeden dere yatağına girdiğini anlatan Murat Demirel ise, "Kız sağa sola doğru gidiyordu, ben araba çarpmasından korktum. Hemen polisi aradım. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Burada dere var sandım. Boğulabilir korkusuyla bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardım talebimizi kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım" diye konuştu.