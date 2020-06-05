Dere yatağında 5 bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesindeki sınır hattında, dere yatağına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Kaşin Mahallesi'ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma, hudut birlikleri ile arazide, arama-tarama faaliyeti yaptı.Aramalar sırasında, dere yatağına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigare ele geçirildi.Başlatılan soruşturma sürüyor.