Derebucak'ta çiftçiye makine ekipman desteği

Konya'nın Derebucak ilçesinde, bakliyat üretimi yapan çiftçilere, "Makine Ekipman Desteği" projesi kapsamında alımı yapılan hasat makinelerinin teslimi gerçekleştirildi.



Derebucak'ta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, temini gerçekleştirilen bakliyat hasat makineleri düzenlenen törenle teslim edildi. Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan Gembos Ovasının sulu tarım ile tanışması sonrasında üretimi giderek artan bir ivme kazanan, her yıl 5 ila 10 bin dekar alanda şeker fasulye üretimi yapıldığını hatırlattı. Bu çerçevede, bölgedeki bakliyat üreticilerine destek olmak maksadıyla başlatılan proje kapsamında KOP Kalkınma Bölge İdaresi tarafından finansı sağlanan bakliyat hasat makinelerinin ilçeye geldiğini ve işletilmek üzere kooperatif yetkililerine teslim ettiklerini belirten Doğan, "Böylece bakliyat üretimi için ihtiyaç duyulan tüm mekanizasyon imkanlarına üreticimiz kavuşmuş, üretim maliyetlerinin düşürülmesi imkanı sağlanmış olmaktadır. Ayrıca, bakliyat ürünlerimizin markalı ve gerekli kalite kriterlerinde pazarlanması için de gereken altyapı sağlanmıştır. Bu noktadan sonra üreticilerimize ve kooperatifimize büyük bir sorumluluk düşmektedir ve bu imkanların üreticilerimiz açısından avantaja çevrilmesi gerekmektedir. Çiftçimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kaymakam Doğan, ayrıca, Gembos ismi ile markalaştırılmış bakliyat ürünlerinin pazara sunulabilmesi için bakliyat eleme paketleme tesisinin kurulumunun da tamamlandığını vurgulayarak, tesisin tam kapasite ile çalışması için çalışmaların sürmekte olduğunu kaydetti. - KONYA