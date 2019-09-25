Son Dakika Haberleri: Derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu
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Derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu

50 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle taşan derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu.

Derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak ve dolu nedeniyle taşan derede akıntıya kapılan 27 koyun telef oldu.

İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Selimiye Mahallesi'nde ise çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail Akpınar'a ait 27 koyun, şiddetli sağanakla yükselen derede akıntıya kapılarak telef oldu.

Çandır, Kurudere ve Hisarcık mahallelerinde etkili olan dolu ise zeytin bahçelerinde hasar oluşturdu.

Milas Kaymakamlığı, Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası Başkanlığınca şiddetli yağmurun ardındanhasar tespit komisyonu kuruldu.

Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kırsal mahallerde çiftçilerin zararlarına yönelik inceleme çalışmaları yaptı.

Atıcı, gece başlayıp sabaha kadar süren şiddetli yağış ve fırtınanın bazı mahallelerde tarım ile hayvancılığı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bahçeburun ve Çınarlı mahalleleri arasındaki Girme Deresi'nin taşması sonucu seralar ve bahçelerin de zarar gördüğünü belirten Atıcı, kesin hasar tespitinin yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini söyledi.

Akpınar, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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