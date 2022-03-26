DEREDE MAHSUR KALAN YAVRU KARACA İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

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TRABZON'un Of ilçesinde yaban hayvanlarından kaçarken düştüğü derede mahsur kalan yavru karaca, çevredeki esnaf ve vatandaşlarca kurtarıldı. Beslenen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde yaban hayvanlarından kaçan yavru karaca, dereye düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı. Uzatılan merdivenle dereye inenler, uzun uğraşlar sonucunda, karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Vatandaşlarca yakından ilgilenilip, beslenen yavru karaca, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. İlçe sakinlerinin seferber olduğu kurtarma çalışmalarında yavru karacayı kucağına alarak sudan çıkaran Muhammed Yıldız, 'Dere kenarı yüksek olduğu için karaca bulunduğu yerden çıkamıyordu. Dereye indik, bitkin haldeydi. Kurtarmasaydık ölebilirdi. Sarıldım yakaladım, besledik doğaya saldık' dedi.