Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı - Son Dakika

Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı

08.11.2020 10:04
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı, System.String[]

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde en fazla zarar gören yerlerin başında gelen Dereli ilçesinde dere yatağındaki binaların yıkımının tamamlanmasının ardından afetzedelere teslim edilmek üzere ilk etapta yapılacak olan 270 konutun temeli atıldı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde en fazla zarar gören yerlerin başında gelen Dereli ilçesinde dere yatağındaki binaların yıkımının tamamlanmasının ardından afetzedelere teslim edilmek üzere ilk etapta yapılacak olan 270 konutun temeli atıldı.

Dereli'de riskli ve hasarlı binaların yıkım işlemleri tamamlanırken alt yapı ve üst yapı çalışmaları başladı. Yıkılan hasarlı binaların yerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutların ise temel atma faaliyetleri başladı.

Dereli'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ'nin yüklenici firma yetkilisi olan İnşaat Mühendisi Erdi Yarışçı, yaptığı açıklamada "15 Eylül'de teslim aldığımız afetzede inşaatlarının ilk temelini bugün atmaktayız ve 6 ay gibi bir süre içerisinde 8 blok inşaatı tamamlamış olacağız. 2021 yılının Mart ayı sonu Nisan ayı başında tamamlamayı hedefliyoruz. Bu konuda yetkililer de bir an önce afetzedelerin konutlarına kavuşması için hassasiyetle takiplerini sürdürmektedir" dedi.

"Dereli şantiye alanına döndü"

İlçe esnafından Osman Güven de yaptığı açıklamada "Şuanda ilçemizin üstyapı çalışmaları başladı, devam ediyor. Derenin getirdiği ağaç parçalarının tıkaması sonucu sele neden olan Akkaya Deresi köprüsünün yerine ise kemer şeklinde yeni bir köprü çalışması başladı. Yine afetzedeler için TOKİ evleri inşaatı başladı. İlçemiz adeta bir şantiye alanına döndü. Daha güzel ve güvenli bir ilçe yapılması için çalışmaların devam ettiğini görmek ilçe esnafı olarak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Esnaf geçici işyerlerine yerleştiriliyor

Selden zarar gören esnaf ise kendilerine tahsis edilen geçici işyerlerinde çalışmaya başladı. Eskisi kadar işlerinin iyi olmamasına rağmen yaraların sarılmaya çalışıldığını görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getiren ilçe esnafından Emine Aygün, "Kiracısı olduğum iş yeri tamamen zarar gördü. Sadece canımızı kurtarabilmiştik. Daha sonra da kentsel dönüşümden işyerinin yıkılma kararı alındı. Devletimiz de yaralarımızı sarmak için bizlere geçici prefabrik dükkanlar verdi. Biz de burada dükkanlarımızı açıp çalışmaya başladık. Eski canlılık olmasa da yaralarımız sarılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

"Yaşanan sel afetinin endişesi devam ediyor"

Yaşanan her şiddetli yağışta sel korkusu yaşadıklarını anlatan Emine Aslan ise" Değil yağmur çise dahi yağsa heyelan mı olacak, sel mi olacak kaygısı başlıyor. Kolay kolay bu psikolojiyi üzerimizden atamayacağız gibi görünüyor. Güneş aştığında sorun yok ama yağmur yağmaya başladığında acaba endişesi yaşanıyor. Korkuyoruz ama bir daha aynı sel afetinin yaşanmaması adına her türlü tedbirlerin alındığını gerekli çalışmaların yapıldığını da görmek bizi biraz olsun güvende hissettiriyor" dedi. - GİRESUN

Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı
Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı

Ağustos, Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli'de afetzedeler için yapılacak konutların temeli atıldı - Son Dakika


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