Giresun'da geçen yıl yaşanan selde büyük zarar gören Dereli ilçesi, afetin izlerini sildi.

İlçede 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanmaya başlanan ve ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan "Yeni Dereli Projesi'nde" son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konut tamamlandı. İlçe merkezinde inşa edilen 82 dükkan ve 71 daire ise tamamlanmak üzere.

İlçeye bağlı köylerde evleri zarar gören vatandaşlar için de alt kısmı ahırlı köy evleri yapılıyor.

Selde dükkanlarının tamamı çamur ve rüsubatla kaplanan esnaf da yaralarını sardı.

Züccaciyeci İsmail Ak, AA muhabirine, o gün sel uyarısıyla dükkanını erken kapatarak evine gittiğini söyledi.

Sabah dükkanına geldiğinde şok edici manzarayla karşılaştığını anlatan Ak, "Her yer mahvolmuştu. Buranın bir yılda taşı, toprağı, hafriyatı kalkmaz dedik. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Bakanımız Süleyman Soylu geldi, diğer bakanlar geldi, bir haftada buranın rüsubatını kaldırdılar." dedi.

Ak, el birliğiyle Dereli'nin yeniden ayağa kalktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Devletimiz bize geri almamak şartıyla hibe verdi, Allah razı olsun. Bize 3 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi desteği de verdiler. Biz hibe parasıyla acil mallarımızı aldık, toparladık çok şükür. Bayağı bir zor oldu selin izlerini silmek ama devletimiz yanımızda oldu. Biz de çalıştık, toparladık. Devletin bizim yanımızda olduğu hissettik, en mutlusu bu. Devlet, vatandaşının yanında olursa devlettir. Bir yılda buranın rüsubatı kalkmaz derken Dereli bu hale geldi. Konutlar da yapıldı, çarşı merkezinde dükkanlar yapıldı. Diğer illerdeki sel felaketlerini de gördük, devletin orada olduğunu da gördük."

Esnaf Mehmet Akif Güzelgülen de, bir yıl önce her yerin çamurla kaplı olduğunu belirterek, zor zamanlar geçirdiklerini dile getirdi.

Devletin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Güzelgülen, "Devletten Allah razı olsun, yardımcı oldular, hibe verdiler, çok hızlı sürede çarşıdaki çamur kalktı. Tekrardan toparlanmaya çalışıyoruz, bu yapılan binalar ve dükkanlar da bittiğinde tekrardan Dereli eski haline dönmüş olacak, biz de daha iyi hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Kuyumcu İbrahim Hamurcuoğlu da selin bu boyuta ulaşmasını hiç beklemediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir baktık ki suyun boyu 3 metreyi bulmuş. O akşam herkes can derdindeydi, her yer silip süpürülmüş. Aynı örnek bugün Kastamonu ilinde de var, onlara da geçmiş olsun diyoruz. Burada biz bir yıl devletin de desteğiyle esnafın da sabrıyla mücadelesiyle toparlanma sürecine girdik. İlçe göç verdi, bizi biraz etkiledi. Şimdi yeni bir Dereli bekliyoruz. Yeni açılan bir dükkanın nasıl ki 5 yılda oturması düşünülüyorsa bu Dereli'nin de en az 5 yılda oturmasını düşünüyoruz."