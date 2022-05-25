DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR - Son Dakika
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DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR

25.05.2022 17:43

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye düştü.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. Suya gömülen aracın tavanına çıkan 2 kişi halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Zilkale Köyü güzergahında meydana geldi. Celal Gücer'in kullandığı 61 AEP 308 plakalı otomobil virajı alamayarak dereye düştü. Sürücü Gücer ile araçta bulunan eşi Zeynep Gücer suya suya gömülen aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve 112 Ambulans ekibi olay yerine geldi. Ekipler Gücer çiftini halatlar yardımıyla dere kenarına çıkararak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) -

DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR - Son Dakika


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