Derik'te hastane girişine triyaj çadırı kuruldu - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Derik Devlet Hastanesi 'nde alınan tedbirler kapsamında, acil servisin girişine triyaj çadırı kuruldu. Hastane yönetiminin talimatıyla kurulan çadırda, acil polikliniğine girenlerin ateşi ölçülerek, olası bir vakanın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Triyaj çadırında görevlendirilen personel, hastaneye gelenleri poliklinik veya servislere yönlendiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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