Kontrolden çıkan vapur Derin Mermerci'nin yalısına çarptı

Yalı hayatı hakkında daha önce yaptığı açıklamayla dikkat çeken Derin Mermerci'nin Boğaz'daki yalısında korkutan bir olay yaşandı. Bir vapur Mermerci'nin yalısına çarptı.

YALISINA VAPUR ÇARPTI

İstanbul Boğazı'nda bulunan yalısıyla bilinen Derin Mermerci, beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Mermerci'nin yalısına vapur çarptı. Yaşanan kazanın ardından Mermerci, olayla ilgili görüntüleri göstererek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Mermerci'nin kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada can kaybı veya yaralanmadan ziyade olayın maddi hasarla atlatılmasına şükrettiği görüldü.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Derin Mermerci, yaşananların ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çok şükür, bin şükür… Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış”

DAHA ÖNCE YALI HAYATINDAN YAKINMIŞTI

Kazayı daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Derin Mermerci'nin daha önce yalı yaşamıyla ilgili söylediği sözler oldu. Mermerci, yalı hayatının dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığını dile getirmişti. Boğaz kıyısında yaşamanın beraberinde getirdiği zorluklardan söz eden Mermerci, "Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!" demişti.