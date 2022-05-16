Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar - Son Dakika
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Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar

16.05.2022 18:24
Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar

KOCAELİ Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin organizasyon firmasının gerekli izinleri almaması nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Konseri düzenleyen kişiler gerekli izinleri almadan yayın yapmışlar ve bilet satmışlar.

KOCAELİ Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin organizasyon firmasının gerekli izinleri almaması nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Konseri düzenleyen kişiler gerekli izinleri almadan yayın yapmışlar ve bilet satmışlar. Bize bir izin başvuruları var. Ancak bilet satışı, başvuru sonuçlanmadan önce başlamış" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta düzenlenecek konserde Aynur Doğan'ın sahne alacağı günler öncesinden duyurularak bilet satışına başlanıldı. Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşım ile konserin iptal edildiği duyuruldu. Derince Belediyesi'nin duyurusunda, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Konserin iptal edilmesinin ardından sosyal medyada tepki oluştu.

'GEREKLİ İZİNLERİ ALMADAN BİLET SATMIŞLAR'Konserin iptali ile ilgili konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu konseri düzenleyen kişiler gerekli izinleri almadan yayın yapmışlar ve bilet satmışlar. Bize bir izin başvuruları var. Ancak bilet satışı, başvuru sonuçlanmadan önce başlamış. Biz yaptığımız incelemede emniyetten de etkinlikle ilgili gerekli izinlerin alınmadığını gördük. Bunu da göz önünde bulundurarak, toplumda infial yaratmamak adına yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt verdik. Konsere önce izin verilip, ardından iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu konuda toplum yanıltılmaya çalışılıyor" dedi.'BİZE BİR AÇIKLAMA YAPILMADAN İPTAL EDİLDİ'Konseri düzenleyecek organizasyon firması ise şu yazılı açıklamada bulundu:

"20 Mayıs'ta Kocaeli Derince Açıkhava sahnesinde yapacağımız Aynur Doğan konserinin iptalini Derince Belediyesi'nin Twitter hesabından öğrendik. Daha önceki tüm işlerimizde olduğu gibi 20 ve 25 Mayıs etkinliklerimizin de ödeme dekontlarımızı ibraz ettiğimiz ve çalışmalarını tamamladığımız halde konser, 'konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildi' gerekçesiyle Derince Belediyesi tarafından konserden 5 gün önce bize bir açıklama yapılmadan iptal edilmiş oldu. Aynı koşullarda işlemlerini gerçekleştirip ödemelerini yaptığımız 25 Mayıs tarihindeki konserimiz devam ederken Aynur Doğan konserini yapamıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve hayranlıkla takip edilen sanatçımız Aynur Doğan'ın büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye turnesinde yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir. Biz birlikte şarkılarımızı söylemeyi bırakmıyoruz."


Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar
Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar
Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar
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Aynur Doğan, Zeki Aygün, Kocaeli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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