Derince Hastanesi'nde Deprem Güvenliği İçin Tahliye
Sağlık

Derince Hastanesi'nde Deprem Güvenliği İçin Tahliye

09.01.2026 13:17
Kocaeli Derince Hastanesi'nde deprem riski nedeniyle 3 blok tahliye edilecek, acil durum hastanesi inşa edilecek.

Kocaeli'deki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde deprem performansı yetersiz olduğu belirlenen yataklı servislerin bulunduğu 3 blok tahliye edilecek.

Toplam 22 blokun yer aldığı hastane kampüsünde yapılan deprem performans analizleri sonucunda yataklı servislerin yer aldığı A, B ve B1 blokların riskli olduğu tespit edildi.

Değerlendirmelerin ardından söz konusu blokların tahliye edilmesine karar verildi. Bugünden itibaren hastaneye yataklı hasta kabulü yapılmayacak, acil yatış kararı verilen hastalar Kocaeli ve Seka devlet hastanelerine sevk edilecek.

Büyükşehir Belediyesince Y Blok yanındaki helikopter pistinin olduğu alanda yaklaşık 8 bin 500 metrekarelik 120 yataklı acil durum hastanesi inşa edilecek. Acil durum hastanesinin 3 ay içerisinde tamamlanmasının ardından yataklı servisler burada hizmet vermeye başlayacak.

Bu süreçte, poliklinik, görüntüleme, laboratuvar ve acil servis hizmetleri ise mevcut yerlerinde sürdürülecek. Onkoloji ve diyaliz tedavisi kesintiye uğramayacak.

"Hastanede verilen hizmetlerle ilgili bölgenin yoksun bırakılmasını önleyecek şekilde planlama yaptık"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, düzenlenen basın toplantısında, hastanede en eskisi 1985'te, en yenisi 2007'de yapılan 22 blok bulunduğunu söyledi.

Binalarla ilgili analizlerde yataklı servislerin olduğu 3 blokta deprem performansının yetersiz olduğunun tespit edildiğini aktaran Aktaş, olası depremde bu blokların yıkılma tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

Aktaş, bu riskin ortaya çıkmasıyla çözüm konusunda İl Sağlık Müdürlüğünün uzun zamandır çalışma yaptığını dile getirerek, "Mevcut hastanenin hizmetinin hiçbir şekilde aksamadan devam edeceği şekilde sorunu çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Hastanede verilen hizmetlerle ilgili bölgenin yoksun bırakılmasını önleyecek şekilde planlama yaptık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin hastane yerleşkesi içerisinde tahsis edilen alanda 3-4 ayda 120 yataklı acil durum hastanesi inşa edeceğini anlatan Aktaş, "Deprem performansı kötü çıkan blokların yıkımıyla da Sağlık Bakanlığımız, oraya yatırım programına aldığı hastanemizin hızlı şekilde inşaatına başlayacak. O inşaat bittiğinde de acil durum hastanesi daha sonra ilimizin bir eksikliği olan yaşlı bakım merkezi olarak işletilmek üzere Büyükşehir Belediyesine devredilecek." dedi.

Aktaş, ilk etapta yataklı servis ihtiyacını görmek için hastane yerleşkesindeki diğer bloklarda 50 yataklı servis alanı oluşturulacağını aktararak, acil sağlık, ameliyat ve yoğun bakım, poliklinik ve görüntüleme hizmetlerinin ise mevcut yerlerinde kesintisiz devam edeceğini, yatış kararı verilen hastaların kampüs içindeki diğer bloklar ile Kocaeli ve Seka devlet hastanelerinde yatış işlemlerinin yapılacağını dile getirdi.

"Hastanemiz kapanmıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 3 blokun güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetiyle neredeyse aynı olduğundan yeni bina yapımının daha doğru olacağını söyledi.

Bu bloklar yıkıldığında yataklı hizmetlerin Büyükşehir Belediyesinin yapacağı 120 yataklı prefabrik acil durum hastanesinde verileceğini, binanın yaklaşık 8 bin 500 metrekare olacağını dile getiren Büyükakın, "Hastane kapanmıyor. Yatak hizmeti sadece 3 veya 4 aylığına diğer hastanelerimizde yönetilecek. Böylelikle hemşehrilerimiz daha güvenli hastane binasına kavuşmuş olacak. Bu aradaki zamanda kaynak israf edilmemiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Hastane, Deprem, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Derince Hastanesi'nde Deprem Güvenliği İçin Tahliye - Son Dakika
