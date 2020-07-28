Derinkuyu'da hasatla birlikte saman satışı da başladı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hububat hasadının ardından saman satışına başlandı.

Derinkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Alibaba Yıldırım, gazetecilere, bir ton samanın yaklaşık 500 liradan alıcı bulduğunu belirtti.

Hasadın Kurban Bayramından sonraki hafta tamamlanacağını dile getiren Yıldırım, "Son yıllarda ilçede besiciliğe ilginin artması nedeniyle çiftçiler ilgisini saman verimine yöneltmişti. Bu sene yağışlar iyi gitti. Ayrıca bazı üreticiler tarlalarda sulama da yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yağışların azlığı saman rekoltesine de yansımıştı. Bu sene saman tedarikinde sıkıntısının olmayacağını düşünüyoruz." dedi.