Dernek hırsızı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Dernek hırsızı kıskıvrak yakalandı

-Kanser derneğinden hırsızlık yapan şüpheli serbest bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bayram tatilini fırsat bilerek 750 üyesi bulunan kanser derneğinden yaklaşık 40 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız yakalandı. 35 suç kaydı bulunan şüpheli F.Ş.A., daha sonra serbest bırakıldı.

Hırsız, bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'da faaliyet gösteren 750 üyesi bulunan kanser derneğine dadanarak yaklaşık 40 bin lira değerinde malzeme çaldı. Dernek Başkanı Şükrü Abay, hırsızlara, çaldıklarını geri getirmeleri için çağrıda bulunmuştu. Diyarbakır Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği hırsızlıkla ilgili yapmış olduğu detaylı olay yeri inceleme çalışmaları ve 10 günlük zaman dilimine ait çok sayıda kamera inceledi. Benzer hırsızlık suçlarından 35 suç kaydı bulunan F.Ş.A. tespit edildi. Başarılı operasyonla yakalanan şüpheli, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli F.Ş.A., adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.