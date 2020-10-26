Dernekte, kumar makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Dernekte, kumar makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
26.10.2020 12:14
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan bir kişinin girdiği dernek binasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddenin yanı sıra kumar oyun makinesi ele geçirildi.
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan bir kişinin girdiği dernek binasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddenin yanı sıra kumar oyun makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphe ettiği 1 kişiyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla dernekte arama yapan polis ekiplerince, 2 adet ruhsatsız tabanca, rulet oyunu makinası bir miktar esrar uyuşturucu maddesi, 5 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, dernek başkanı hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan temini' suçundan soruşturma açıldı.
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