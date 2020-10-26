Dernekte, kumar makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan bir kişinin girdiği dernek binasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddenin yanı sıra kumar oyun makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphe ettiği 1 kişiyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla dernekte arama yapan polis ekiplerince, 2 adet ruhsatsız tabanca, rulet oyunu makinası bir miktar esrar uyuşturucu maddesi, 5 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, dernek başkanı hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan temini' suçundan soruşturma açıldı.