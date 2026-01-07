Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alan Yunan Gazeteciye: "Herkes Haddini Bilmelidir" - Son Dakika
Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alan Yunan Gazeteciye: "Herkes Haddini Bilmelidir"

07.01.2026 12:18
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yunan bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın tepki gösterdi. Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yöneticisinin fotoğraflara, karikatürlere, emperyalist emellerin hedef tahtasına teslim edecek basiretsizliği sergilemez. Herkes haddini bilmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından Yunan bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Böyle durumlarda Yunanistan'da bu densizlikleri yapabilecek insanlar çıkıyor. İçeride de söyledim bizim sadece işsiz sayımız Yunanistan'ın nüfusuna eşittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir ferdi; Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yöneticisinin fotoğraflara, karikatürlere, emperyalist emellerin hedef tahtasına teslim edecek basiretsizliği sergilemez. Herkes haddini bilmelidir" diye konuştu.

Dervişoğlu, "2026'da partinizden yeniden vekil geçişi olur mu " sorusuna "Ben biliyorsunuz vadeye çek kesmiyorum. Her şey milletin gözü önünde yaşıyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

