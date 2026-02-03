Dervişoğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Dervişoğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasında

03.02.2026 10:16
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı ve fotoğraf merakını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dervişoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" başlıklı fotoğrafını tercih eden Dervişoğlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını oylayan Dervişoğlu'nun, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda krizini gösteren fotoğrafı oldu.

"Benim de arabamda bir fotoğraf makinem var"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, fotoğrafların arasından seçim yapmada zorlandığını, hepsinin çok güzel ve özel fotoğraflar olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, ilk bakışta kendisine cazip gelen fotoğrafları oyladığını belirterek, "Dilerim ve umarım ki bu çalışmanıza katkı sağlamış oluruz. Bizlerin jüri konumunda değerlendirilmesi de ayrıca memnuniyet verici." dedi.

Fotoğraf çekmeye merakının olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel fotoğraflar çekmeye ben de çalışıyorum ama ekipmanım yetersiz bu konuda. Bu fotoğrafları gördükten sonra bu alanda biraz daha profesyonelleşme ihtiyacı hissettiğimi söyleyebilirim. Dilerim ki önümüzdeki yıl sizler seçim için fotoğraflarınızı getirdiğinizde ben de sizlere seçtiğim ve çektiğim fotoğrafları göstereyim. Yurt içi seyahatler yapıyoruz, çok ilginç olaylarla ve enstantanelerle karşılaşıyoruz. Benim de arabamda bir fotoğraf makinem var."

Dervişoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasında seçim yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

