Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı

Tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan'ın, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Çayırgan ifadesinde, İmamoğlu ile ilk kez nasıl tanıştığını anlattı.

"TAKSİM'DE TESADÜFEN KARŞILAŞTIK"

Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek, "2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'merhaba başkanım, nasılsınız' dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, "Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, 'gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi" şeklinde konuştu.

"İBB'DE OYNAMAK İSTER MİSİN"

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya'daki İPA tesislerinde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı:

"Sporla ilgili konuştuk. Bana 'İBB'de oynamak ister misin' diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim."

"KARİYER PLANIMI SORDU"

İmamoğlu'nun kendisine spor sonrası kariyer planını da sorduğunu belirten Çayırgan, "Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de 'neden olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.