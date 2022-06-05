Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

Derya Uluğ, Ankara, Eypio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi - Son Dakika

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