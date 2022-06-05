Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi - Son Dakika
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Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi

05.06.2022 21:19
Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi

Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu.

Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara AKM Millet Bahçesi'ndeki kutlamaların ikinci gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması için çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi.

"Seksenler" dizisi oyuncuları izleyicileriyle bir araya geldi.

Eypio ve Derya Uluğ da konser verdi.

Başkentlilerin ilgi gösterdiği ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor.

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Kaynak: AA

Derya Uluğ, Ankara, Eypio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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