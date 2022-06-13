Destan 27. Bölüm 2. Fragmanı | "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız" (SEZON FİNALİ) - Son Dakika
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Destan 27. Bölüm 2. Fragmanı | "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız" (SEZON FİNALİ)

13.06.2022 15:43

#Destan sezon finaliyle Salı 20.00'de atv'de!

# Destan sezon finaliyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

#EbruŞahin (Akkız), #EdipTepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

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Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

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Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

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Destan 27. Bölüm Fragmanı | Sezon Finali Destan 27. Bölüm Fragmanı | Sezon Finali
Kaynak: DailyMotion.com

Selim Bayraktar, Mehmet Bozdağ, Destan, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Destan 27. Bölüm 2. Fragmanı | 'Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız' (SEZON FİNALİ) - Son Dakika

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