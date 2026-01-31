Destici: ABD İran\'a Müdahale Edemez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin kendi kontrolünde bir kişiyi ya da bir yönetimi getirerek İran'ın petrolüne, doğal gazına çökmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrolü altına almayı istediğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Destici, programın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin son zamanlarda uluslararası hukuka aykırı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Bu duruma ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Grönland'ın ilhakına ilişkin baskılarını örnek veren Destici, şöyle devam etti:

"Yani ABD, dünyanın neresinde olursa olsun kendisine engel bir ülke ya da devlet başkanı gördüğünde mutlaka oraya müdahale etmek istiyor. Hele kendine lazım olan, petrol, doğal gaz, altın, değerli elementler olabilir. Bunların bulunduğu ülkelere de adeta 'çökme' gibi bir davranışla müdahalede bulunmaya çalışıyor, tehdit ediyor."

Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tehditlerine boyun eğmeyenleri de askeri güç kullanma ya da Venezuela'da olduğu gibi 'operasyon yapma' tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. İran'da da benzer bir durum söz konusu. Evet, İran'ın kendi içinde birtakım problemleri var. İran'da yaşayan vatandaşların kendi devletlerinden, hükümetlerinden birtakım istekleri var ama bu İran'ın elbette ki iç işleridir."

Destici, ABD'nin İran'a sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde müdahale etme hakkı olmadığını vurguladı.

"Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri buna müdahale ederler." diyen Destici, şunları kaydetti:

"ABD'nin niyetinin bu olmadığını biliyoruz. Niyeti, birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Bunun için İran'ın asla nükleer güce ulaşmasını istemiyor. İkincisi de İran'ın elinde tuttuğu, ürettiği ya da henüz çıkaramadığı petrole ve doğal gaza göz dikmiş vaziyette. Kendi kontrolünde bir kişiyi ya da bir yönetimi getirerek İran'ın petrolüne, doğal gazına çökmek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendi kontrolü altına almak istiyor."

