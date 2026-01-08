Destici: Aile Kurumu Tehdit Altında - Son Dakika
Destici: Aile Kurumu Tehdit Altında

08.01.2026 13:36
BBP Başkanı Destici, sosyal medya düzenlemesini önemli buldu, aile kurumunun yıkımına dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeyi önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması." dedi.

Destici, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti.

Destici, SDG'nin, Amerika'nın desteği olduğu sürece kendini feshetmeyeceğini vurgulayarak, "İşin başından beri bir oyalama taktiği var. ve bulunduğu yerlerde kontrol ettiği noktalardan da geri çekilme gibi bir niyeti yok. Silah bırakma gibi bir niyeti yok. Suriye merkezi hükümeti ile tam entegrasyon gibi bir niyeti yok." diye konuştu.

"Aileyi kaybedersek Türkiye için yıkım olur"

Bir gazetecinin, en düşük emekli aylığına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Emekli maaşlarının en azından 30 bin liranın üzerinde olması gerektiği ve emeklilikle ilgili de kademeli bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 15 yaşın altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İnternete erişim noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda bir çalışması var. Biz o düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması. Bu Suriye hadisesinden de daha önemli, ekonomik meselelerden de daha önemli. Çünkü ekonomi bugün kötü olur, yarın iyi olur. Ama biz aileyi kaybedersek, aile hayatı noktasında zafiyet yaşar ve burada büyük dejenerasyonlar meydana gelirse bu Türkiye için bir yıkım olur."

"CHP'li belediyeler, oy almaya yönelik projelere ağırlık verdi"

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici, "Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Yerel Yönetim, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

