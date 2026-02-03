Destici\'den Epstein çıkışı: Vatanı korumak çocukları korumakla başlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Destici, çocuk istismarına karşı en ağır yaptırımların yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUK İSTİSMARI KÜRESEL BİR SUÇTUR"

Destici açıklamasında, Epstein olayıyla birlikte çocuk istismarının münferit vakalar olmadığına dikkat çekerek, "Epstein rezilliği bize gerçeği göstermiştir: Çocuk istismarı, kaçırılmaları ve cinayetleri yalnızca bireysel değil; örgütlü ve küresel bir yapının parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"BU MESELE BİR DÜNYA SİYASETİ SORUNUDUR"

Çocuklara karşı işlenen suçların küresel güç dengeleri ve siyasi çıkar ilişkileri nedeniyle görmezden gelindiğini savunan Destici, bu durumun meselenin aynı zamanda bir dünya siyaseti sorunu haline geldiğini belirtti.

"MİLLETİN GELECEĞİNE YÖNELMİŞ AÇIK BİR TEHDİT"

Çocuklara yönelik örgütlü ve örgütsüz insanlık dışı fiillerin en temel insan hakları olan yaşam ve güvenlik hakkına yöneldiğini kaydeden Destici, bu suçların yalnızca bireylere değil, milletin geleceğine, toplumsal yapıya ve devletin bekasına karşı açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"EN AĞIR CEZALAR YENİDEN TARTIŞILMALIDIR"

Mevcut yaptırımların caydırıcılığını yitirdiğini savunan Destici, idam cezası ve tahliyesiz müebbet dâhil olmak üzere en ağır cezaların hukuki ve toplumsal zeminde yeniden ele alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARA DOKUNANIN YAŞAMA HAKKI OLMAMALIDIR

Açıklamasının sonunda sert ifadeler kullanan Destici, "Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz. Bir kez daha diyoruz ki; çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır" dedi.