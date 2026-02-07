Destici'den Öcalan'a Sert Tepki

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "umut hakkı" söylemini eleştirerek, "On binlerce insanın umutlarını yok edenlerin 'umut hakkı'ndan bahsetmek, adalet duygusunu derinden zedeler. Kundaktaki bebeklerin dahi umudunu çalanların, bu milletin evlatlarını bombalarla, pusularla, hendeklerle hedef alanların 'umut hakkı' olamaz" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist başı Öcalan gibi batılıların deyimiyle 'bir numaralı halk düşmanı' etiketli teröristler, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde aynı şekilde mahkum olsalardı, kesinlikle 'insani hak' veya 'umut hakkı' gibi tartışmalar açılmazdı" dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Çünkü Avrupa, terör suçluları söz konusu olduğunda bu tür vurguları kesinlikle gündeme getirmez. Ülkemizde ise konunun AİHM kararları üzerinden 'demokratik reform' adı altında tartışmaya açılması düşündürücüdür. On binlerce insanın umutlarını yok edenlerin 'umut hakkı'ndan bahsetmek, adalet duygusunu derinden zedeler. Kundaktaki bebeklerin dahi umudunu çalanların, bu milletin evlatlarını bombalarla, pusularla, hendeklerle hedef alanların 'umut hakkı' olamaz. En önemlisi: Teröristbaşı Öcalan'ın kişisel salıverilmesi veya 'umut hakkı' gibi konular, son anketlerde kamuoyunda yalnızca yüzde 13-15 civarında destek bulurken, karşıtlık yüzde 70-80'in üzerindedir. Milletin vicdanında meşrüiyeti bu denli zayıfken bu ısrarın gerekçesi nedir? Bu yaklaşım, yeniden canlanabilecek ayrılıkçı hareketlere, kutuplaşma ve keskin ayrışmalara zemin hazırlamaz mı? 'Taleplerimizi kabul etmedikçe bizim için ortak vatan, ortak bayrak yoktur' söylemini hala Meclis çatısı altında dahi dile getirebilen hain ve kanlı terör örgütü ve siyasi uzantılarının isteği doğrultusunda, terörist başına ve diğer teröristlere af veya umut kapısı aralanmamalıdır."