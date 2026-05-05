Dev banka uyardı: Dünyanın sadece 101 günlük petrol stoğu kaldı

05.05.2026 09:59
Dünyanın en büyük bankalarından ABD’li Goldman Sachs’ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 101 gününü karşılayacak seviyeye geriledi. Bu oranın mayıs sonuna kadar 98 güne düşmesi beklenirken, Hürmüz Boğazı’ndaki arz sıkıntısı ve rafine ürünlerdeki azalma, yaz aylarında fiyatların sert yükselme riskini artırıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Stoklardaki hızlı düşüşte, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının kısıtlı kalmasının belirleyici olduğu vurgulandı. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan boğazdaki aksaklıklar, arz dengesini doğrudan etkiliyor.

BÖLGESEL RİSKLER ARTIYOR

Goldman Sachs, toplam stokların henüz kritik seviyelere inmediğini ancak bazı bölgelerde ve belirli ürünlerde arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu bildirdi. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.

RAFİNE ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ

Verilere göre küresel ticari rafine ürün stokları, savaş öncesinde talebin 50 gününü karşılarken, bu oran 45 güne kadar geriledi. Kolay erişilebilir stokların azalması, piyasalarda ani fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.

YAZ AYLARI KRİTİK

Analistler, stokların henüz kritik eşiğin altında olmadığını ancak mevcut düşüş hızının sürmesi halinde yaz aylarında daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceğini öngörüyor.

