Son Dakika Haberleri: Dev birleşme askıya alındı
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Dev birleşme askıya alındı

1 saat önce

Fiat Chrysler, Fransız Renault'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu.

Dev birleşme askıya alındı, System.String[]
Fiat Chrysler, Fransız Renault'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu. Bu haberin ardından Renault hisseleri yüzde 7,7 oranında değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:08 
Chrysler, Fiat, Renault, Ekonomi
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