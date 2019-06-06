Dev birleşme askıya alındı
1 saat önce
Fiat Chrysler, Fransız Renault'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu.
Fiat Chrysler
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:08
, Fransız Renault
'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu. Bu haberin ardından Renault hisseleri yüzde 7,7 oranında değer kaybetti.
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