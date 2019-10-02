Dev piton safariye çıkan turistlerin yüreğini ağzına getirdi

Güney Afrika 'da ciple safari yapan turist grubu, dev pitonun saldırısından kaçarak kurtuldu. Kumun üstünde bulunan bir teknenin altına gizlenmiş 5 metrelik dev piton, cipin üstüne çıkarak turistleri korkuttu.

Olay, Güney Afrika'nın Durban şehrinin yakınlarında toprak yolda meydana geldi. Safari yapmakta olan turist grubu, toprak yolda ilerlerken durdu ve araçlarından indi. O sırada kumun üstünde duran beyaz bir teknenin altında 5 metrelik pitona rastlayan grubun bir üyesi, araçtan inerek pitona dokunmak istedi. Piton, sonrasında cipe doğru hareketlendi ve turistlerden biri yılandan kaçmak için hemen arabaya bindi. Cipin ön kaputuna tırmanan pitondan kurtulmak isteyen sürücü, aracı geriye doğru hareket ettirdi. Geriye doğru giden aracı takip eden piton, sonrasında yeşilliklerin arasına girerek gözden kayboldu.

Yılanın türünün Afrika kaya pitonu olduğu ve ülkedeki en büyük 6 yılandan biri olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pitonun teknenin altında görülmesi

-Turistlerden birinin pitona dokunması

-Pitonun cipin üstüne tırmanması

-Cipin geriye doğru hareket etmesi

-Pitonun yeşilliklerin arasına girerek gözden kaybolması