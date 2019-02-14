Son Dakika Haberleri: Dev uçağın üretimi sonlandırılıyor

Dev uçağın üretimi sonlandırılıyor

1 saat önce

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini "yeterli talep gelmediği" için 2021'de durduracağını açıkladı.

Dev uçağın üretimi sonlandırılıyor, System.String[]
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini "yeterli talep gelmediği" için 2021'de durduracağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:50 

Boeing, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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