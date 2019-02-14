Dev uçağın üretimi sonlandırılıyor
1 saat önce
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini "yeterli talep gelmediği" için 2021'de durduracağını açıkladı.
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini "yeterli talep gelmediği" için 2021'de durduracağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:50
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