Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası - Son Dakika

Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası

Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası Uyuşturucu baronuna 140 yıl hapis cezası Erzurum'da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın hakkında karar verildi.

Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası

Uyuşturucu baronuna 140 yıl hapis cezası

ERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın hakkında karar verildi. Karara göre uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan 140 yıl olmak üzere toplam 7 sanığa 730 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ise beraat etti.

24 Ocak 2019 tarihinde Erzurum-Erzincan karayolunda bulunan Aşkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 7 sanık, bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 6. kez hakim karşısına çıktı.

Uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

" Toplam 1314 yıl hapis cezası istendi"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar 7 sanık için ise toplam 1314 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Saat 10.30 sıralarında başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dava dosyasına önceden sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

"Böyle bir duruşmada sanık olduğum için utanıyorum"

Duruşma da ilk savunma yapan sanık Mahmut Mısır, suçu olmadığını ve böyle duruşmada sanık olduğu için utandığını ifade ederek "Beni ailemle tehdit ettiler. Burada ki insanlar buz dağının görünün tarafı, bunların arkasında eminim başkaları var. Her yerde takır takır adam öldürülüyor. Korktuğumuz için ses çıkartmadık. Burada ki gümrükçüler de benim gibi suçsuz. Ben böyle bir duruşmada sanık olduğum için utanıyorum" dedi.

" Kurban seçildim"

Saruhan Özçelik ise " Benim başıma gelenler birçok dizi ve filme konu olmuştur. Kullanıldım, kurban seçildim" ifadelerini kullandı.

"F16'dan korkmayan adamlar benden korkuyormuş, şaka gibi"

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'da kendisine toplu olarak iftira atıldığını belirterek " Mesajlarda benim işin planlayıcısı olduğum görülüyor. Benim nasıl konuştuğumu bütün celselerde gördünüz. Ama mesajlara baktığımızda ne kurallı cümle var ne başka bir şey. Sarhoştum da mesajları öyle mi yazdım. Benim bu mesajları böyle yazma ihtimalim yok. Mahmut Mısır diyor ki beni tehdit etti. Ben bir anda onun idaresi altına girdim diyor. Aynı ifadesin de yine diyor ki ben 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların üzerine yürüyüp, F-16'ların bombalarının altında kalarak gazi oldum. F16'dan korkmayan adamlar benden korkuyormuş. Bu nasıl bir iş anlamadım" şeklinde konuştu.

Ardından diğer sanıklar Ali Yıldırım, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve Ahmet Özdemir bir önceki savunmalarını tekrarlayıp haklarındaki iddiaları kabul etmediler.

" Barona 140 yıl hapis cezası"

Sanıklara son sözleri sorulduktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'a "Örgüt Kurma ve Yönetme" suçundan 5 yıl, "Uyuşturucu Madde İthalinden" 135 yıl olması ile birlikte toplam 140 yıl hapis cezası ve 7 milyon 200 bin Türk Lirası adli para cezası, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'a "Örgüt Üyeliğinden" etkin pişmanlıkla birlikte 6 ay 7 gün hapis cezası ve "Uyuşturucu İthalatından" 126 yıl olan ceza etkin pişmanlıkla birlikte 52 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 350 bin lira adli para cezası, Saruhan Özçelik'e "Örgüt Yöneticiliğinden" 5 yıl, "Uyuşturucu İthalatından" 135 yıl hapis cezası ve 3 milyon 600 bin adli para cezası, "6136 sayılı kanuna muhalefetten" ise 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası, Ali Yıldırım'a "Örgüt Üyeliğinden" 2 yıl 6 ay hapis, "Uyuşturucu İthalatından" ise 126 yıl hapis cezası ve 3 milyon 240 bin lira para cezası, Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir'e "Örgüt Üyeliğinden" 2 yıl 1 ay, "Uyuşturucu İthalatından" 105 yıl hapis cezası ve 2 milyon 700 bin adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ise her iki suçtan da beraat etti. Öte yandan 7 sanığın tümüne uyuşturucu ithalatından verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü.

Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 07:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 19:29:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev uyuşturucu operasyonunun davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei