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Babacan: "DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor" - Son Dakika

Babacan: "DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor"

15.09.2021 16:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor." dedi.

Babacan, partisinin il başkanlığının açılışı ve esnaf ziyareti için geldiği Giresun'da, bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Partinin her şeyiyle sıfırdan kurulduğunu belirten Babacan, "Evet, bizimle birlikte olan arkadaşlarımızdan daha önce siyasette olanlar var. Ama bizim kadromuzun, ilden ile değişiyor ama en az üçte ikisi siyasete ilk defa DEVA Partisi ile başlayan arkadaşlar." diye konuştu.

Babacan, il il ve ilçe ilçe sıfırdan teşkilatını oluşturan bir siyasi parti olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Kapatılan bir siyasi partinin hazır teşkilat yapısı üzerine konuşlanmadık. Daha önce bu oldu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi parti kapatır, hemen tabela değişir, listeler değişir, özü aynıdır. Partiler devam eder. Biz öyle bir şey değiliz ya da belli bir siyasi partinin teşkilatlarının, milletvekillerinin belli kısmını şöyle bir yanımıza alıp harekete de geçmedik ki yapabilirdik. Kuruluş esnasında bunu yapabilirdik. Ama dedik ki 'Bu yeni bir şey olmaz.' Sıfırdan inşa edeceğimiz yeni bir hareket olmalı. Türkiye'nin ihtiyacı bu. Dolayısıyla fikirleriyle, projeleriyle, planlarıyla, değerleriyle, ilkeleriyle yepyeni başlangıç yaptık. DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor."

Daha sonra Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Babacan, Bulancak ilçesinde de otobüsten vatandaşları selamladı.

Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor
Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor
Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor
Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor
Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor
Babacan: DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Babacan: "DEVA Partisinin kimliği, kademe kademe tüm Türkiye'de şimdi daha iyi anlaşılıyor" - Son Dakika
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