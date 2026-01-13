Develi\'de kar yağışı 10 cm\'ye ulaştı

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

Şehirde dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı, Develi ilçesinde de etkili oldu. Yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı. Mehmet Akif Ersoy mahallesinin yolları, mahalle sakini Ufuk Korkut tarafından traktörle temizlendi. - KAYSERİ