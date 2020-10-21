Develi'de yapılacak olan 70 kişilik öğrenci yurdunun protokolü imzalandı - Son Dakika

Kayseri Valiliğinin Develi Kaymakamlığına verdiği yetkiyle Develi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine ait 5 dönümlük arsa üzerine İstanbul'da yaşayan Develili hayırsever Turan Aksu yaptıracağı 70 kişilik erkek öğrenci yurdunun protokolü imzalandı.

İmza törenine hayırsever Turan Aksu ve eşi Fatma Aksu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici ve Develi İlçe Milli Müdürü Murat Toprak katıldı.

Yapılacak yurdun köylerden gelip Develi'deki liselerde eğitime ve öğretime devam eden ve edecek olan bütün öğrencilere hitap edeceğini belirten Develi Kaymakamı Murat Duru "Doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla Develimizin eğitimi için son derece önemli ve gerekli olan 70 kişilik erkek öğrenci yurdunu yaptıracak olan Develili Turan Aksu abimizin hayrını mevlam şimdiden kabul eylesin inşallah. Turan abimize şahsım, devletim ve Develimizin güzel insanları hemşehirlilerim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Allah Turan abimiz gibi insanların sayısını arttırsın. Yapılacak yurdun Develimize ve Develimizin yavrularına hayırlı uğurlu olsun İnşallah" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici "Bugün burada hayırseverler şehri Kayserimizin yine hayırseverler şehri Develimiz'de güzel bir imza törenine şahitlik ettik. İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır biz bu düsturu her zaman benimsiyoruz bunun karşılığını da Develi'de görüyoruz. Turan amca eğitime destek mahiyetinde yurt yapmak için başvurdu, aşamaların hepsini geçtik ve bugün imzalarımızı attık" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bugün Develimiz adına gerçekten çok güzel bir gün, doğduğu topraklara ahde vefasını gösteren Turan amcamız bizleri mutlu etti. 70 Yataklı bir yurdu Develimize kazandırdı Allah kendisinden razı olsun diyorum. Turan amcamızın torunları zaten vardı ama 70 tane daha torunu Allah hayrını kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

Hayırsever Turan Aksu "Benim bu önceden de aklımda vardı, Kaymakam beye ve Başkanıma geldik sonra müdürümün yanına gittim gereken ilgiyi gösterdiler bizde mutlu olduk. Rabbim devamını nasip etsin" dedi.

Fatma Aksu "Sayın Kaymakam beye, sayın Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum gerçekten çok emek verdiler" dedi. - KAYSERİ