Develi-Hacılar Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
Develi-Hacılar Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

06.02.2026 09:53
Kayseri'de etkili kar yağışı nedeniyle Develi ile Hacılar arasındaki yol ulaşıma kapatıldı.

Develi ile Hacılar ilçesi yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Develi ve Hacılar arasındaki karayolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

