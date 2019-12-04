Son Dakika Haberleri: Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Son Dakika Spor Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek - Son Dakika Spor

Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

6 saat önce

Develispor, ligin 12.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde yakın takipçisi Kayseri Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek, System.String[]

Develispor, ligin 12.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde yakın takipçisi Kayseri Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor, Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Siyah Beyazlılar Pazar günü oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çevirdi. Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız ve 2-0 mağlup olarak ayrıldığımız Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktık. Hatalarımızı teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile istişare ettik. Önümüzde daha 15 maçımız var. Hedefimiz 15'de 15 yapmak ama futbolun içerisinde kaybetmekte var zaten futbolun güzelliği de burada. Halen lider durumdayız ve en yakın takipçimizin 2 puan önündeyiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Kayseri Gençlerbirliği karşılaşmasına takımına destek olmak üzere tüm sporseverleri bekliyoruz. Sahamızda kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paul Ntep sözleşmesini feshetti
CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:11:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]