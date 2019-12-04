Develispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Develispor, ligin 12.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde yakın takipçisi Kayseri Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor, Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktı. Ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Siyah Beyazlılar Pazar günü oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çevirdi. Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız ve 2-0 mağlup olarak ayrıldığımız Kocasinan Ülküspor maçını geride bıraktık. Hatalarımızı teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile istişare ettik. Önümüzde daha 15 maçımız var. Hedefimiz 15'de 15 yapmak ama futbolun içerisinde kaybetmekte var zaten futbolun güzelliği de burada. Halen lider durumdayız ve en yakın takipçimizin 2 puan önündeyiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Kayseri Gençlerbirliği karşılaşmasına takımına destek olmak üzere tüm sporseverleri bekliyoruz. Sahamızda kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ