Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Ligler oynatıp, bitirilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Spor Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: 'Ligler oynatıp, bitirilmeli' - Son Dakika Spor

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Ligler oynatıp, bitirilmeli"

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un Teknik Direktörü Ahmet İzgi, "Ligler oynatılıp, bitirilmeli" dedi.

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi:

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un Teknik Direktörü Ahmet İzgi, "Ligler oynatılıp, bitirilmeli" dedi.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor'da bekleyiş devam ediyor. 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Kırmızı-Siyahlılar ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Liglerin oynanarak tamamlanmasından yana fikir beyan eden Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, "Kontrollü olma adına da Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının açıklayacağı tedbirler, yapılması gerekenler çok önemli. Futbol camiası alınacak tedbirlere uyum sağlarsa fazla sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Liglerin bu şekilde tescil edilmesi sıkıntı olur bana göre. Maçlar oynatılacak, bitirilecek. Belki haftada iki maç oynatılacak. Sıkıştırılmış bir lig şeklinde olabilir. Haziran ayı içerisinde başlayıp, Temmuz ayında bitirilebilir" dedi.


Ahmet İzgi, "Şu an liderlik koltuğundayız. Ama hangi takımın, ne şekilde karşınıza çıkacağı bilemiyorsunuz. Nasıl bir hazırlık süreci geçecek ya da nasıl bir forum grafiği ile karşılaşacaksınız belli değil. Şampiyonluğa oynayan takımı en alttaki takım yenebilir. 1 hafta bizim için çok çok önemli. O süreç içerisinde bizim hem çalışma anlamında hem de diğer rakip takımları izleyip forumları görmek açısından önemli olacak. Liglerin başlayacağı tarih belli olduktan sonra bizde bir toparlanma süreci yaşayacağız. Ben, fert olarak sporcularıma ev ödevi gibi bir takım programlar veriyorum. Malum Ramazan'dan dolayı ne durumda olacaklar bilinmez. Bu süreci iyi değerlendirmek adına A, B ve C planlarını yaptık. Allah nasip ederse kalan maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 08:59 Kaynak: İHA

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