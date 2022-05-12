Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti - Son Dakika
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Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti

12.05.2022 12:09
Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti

PYONGYANG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kuzey Kore Perşembe günü iki yılı aşkın bir süredir ilk Kovid-19 vakasını teyit etti.

PYONGYANG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kuzey Kore Perşembe günü iki yılı aşkın bir süredir ilk Kovid-19 vakasını teyit etti. Ajans, örneklerin Pazar günü başkentteki bir grup hastadan alındığını ve koronavirüsün son derece bulaşıcı Omicron versiyonunun BA.2 alt varyantının tespit edildiğini söyledi. KCNA, durumu "en ciddi ulusal acil durum olayı" olarak niteledi.

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Kuzey Kore, Ajans, Mayıs, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti - Son Dakika
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