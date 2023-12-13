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Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti - Son Dakika
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Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti. O anlara ilişkin kareleri yayınlayan Başkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 1923 plakalı bu araç en özel hatıra olarak saklanacaktır" ifadelerini kullandı.

13.12.2023 - 12:21,  Güncelleme: 12:38
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Klasik otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

HEDİYE ETTİĞİ ARACIN PLAKASI ÖZEL

Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.

İşte o anlar:

Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: mercedes alman malı değilmi :) yüzüncü yıl hatırası olarak daha anlamlı bir hediye verilebilirdi Yanıtla 15 2
  • Ali Kublay: Mesela devrim mi? 4 1

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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti - Son Dakika
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