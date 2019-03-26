Devlet destekliyor Mardinli çocuklar geleceğe bilimle bakıyor

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Türkiye'de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot "RoboTink" Ziyaretçilerle Buluşacak

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!