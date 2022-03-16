"Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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"Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

16.03.2022 17:43

-Törenden görüntüler Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Şehit ve gazilerin öz geçmilerinin okunması Vali Ali İhsan Su'nun konuşması Şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası, beratı verilmesi MERSİN - Mersin'de 3 şehit yakını ile 8 gaziye, Mersin Kültür...

-Törenden görüntüler

Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşı'nın okunması

Şehit ve gazilerin öz geçmilerinin okunması

Vali Ali İhsan Su'nun konuşması

Şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası, beratı verilmesi MERSİN - Mersin'de 3 şehit yakını ile 8 gaziye, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit ile gazilerin öz geçmişleri okundu.

Törende, 2019'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Metin'in askeri kamuflaj giyen 19 aylık oğlu Osman Batur, sevimli hareketleriyle dikkati çekti.

Vali Ali İhsan Su, törende, Türk milletinin geçmişten bu yana her zaman hür ve bağımsız yaşadığını belirterek, "Yüce milletimiz vatanı, toprağı, hürriyeti, bağımsızlığı için her zaman hayatını ortaya koymuş. Kahraman gazilerimiz, aziz şehitlerimiz kanlarıyla, terleriyle bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Bazı şehit yakınlarının törende duygulu anlar yaşadığı görüldü.

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

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Mersin'de 3 şehit ailesi ile 8 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi Mersin'de 3 şehit ailesi ile 8 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu Vali Su, inşaatı süren merkezlerde incelemelerde bulundu

İstiklal Marşı, Ali İhsan Su, Mersin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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