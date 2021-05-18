Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı eseri Aspendos'ta sanatseverle buluşturacak - Son Dakika

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı oyunu, 23 Mayıs'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, 30 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

Bu kapsamda, Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyun, 23 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda, "yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işlenecek.

Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ramazan ayı için hazırladığı etkinlikler kapsamında, Devlet Tiyatroları tarihinde ilk kez TRT 2'den canlı yayınla ilk gösterimini gerçekleştirmiş ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.