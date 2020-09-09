Devlet, vatandaşı için seferber - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı 80 nüfuslu Erikli köyünün içme suyuna kavuşturulması için çalışma başlatıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşların su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışması yapılması planlanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Erikli köyünün komşu köylerinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı Köyü'ne giden Vali Ali Çelik, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette; Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Dombayçayırı Köyü Muhtarı Rafet Cin, Erikli Köyü Muhtarı Cengiz Yıldırım hazır bulundu.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Erikli Köyü'nün su ihtiyacının karşılanması için köy sakinlerinin kabul etmesi halinde Dombayçayırı Köyü'nde sondaj çalışması yapılacağını söyledi. Vali Şentürk, "Ortak akılla çalışacağız. Yokluklar paylaşılarak azalır" dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla sorunlara çözüm aradıklarını, bu çözümün bir ortağının da Dombayçayırı Köyü sakinleri olabileceğini belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, "Sağlıklı bir yaşam tüm insanlarımızın hakkı. Komşu köyünüz olan Erikli Köyü'müzün su sıkıntısını giderebilmek amacıyla su araştırması yapacağız. Araştırma yapmak istediğimiz alanlardan biri de sizlerin de kabul etmesi halinde Dombayçayırı Köyü. Herkesin inandığı, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak bir çalışma arzusundayız" diye konuştu.

Dombayçayırı köyü sakinlerinin suyunu paylaşması halinde hiçbir zarar görmeyeceğinin altını çizen Vali Çelik, sondaj çalışmasıyla su tespit edildiği takdirde iki köyün de kazançlı çıkacağını söyledi.

Köy sakinlerinin istişarelerde bulunup ortak karara varmasının ardından konuya ilişkin protokol yapılacağı belirtildi. - KÜTAHYA