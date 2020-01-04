Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen Zonguldak Şubesi ile toplu sözleşme imzaladıZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi ile Tüm Bel Sen Zonguldak Şubesi arasında bir yıllık süreyi kapsayacak toplu sözleşme imzalandı.

Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen Zonguldak Şubesi ile toplu sözleşme imzaladı


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi ile Tüm Bel Sen Zonguldak Şubesi arasında bir yıllık süreyi kapsayacak toplu sözleşme imzalandı. Devrek Belediyesi ile Tüm Bel Sen Zonguldak Şubesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanırken, Belediyede çalışan memurları ilgilendiren ve bir yıllık süreyi kapsayan toplu sözleşme Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Tüm Bel Sen Zonguldak Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı.


Toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu bir havada geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Bizler emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduğumuz gibi çalışanlarımızın da her zaman yanındayız. Önemli olan bir emeği beraber üretmek. Çalışanlarımızın maaşlarının düzenli ve zamanında alabilmeleri konusunda titiz davranıyoruz. Belediyemize yıllarca emek veren memurlarımızın emeklerinin karşılığını alabilmeleri için üzerimize düşeni yaptık. Kurumumuzun çıkarlarını da dikkate alarak bir sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Toplu sözleşme sürecinin Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un olumlu yaklaşımlarıyla kısa sürede tamamlandığını dile getiren Tüm Bel Sen Zonguldak Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, " Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde ve imzalanmasında büyük bir özveri ve duyarlılık gösteren başkanımıza çok teşekkür ediyor ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


İmza töreninde; Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum, Tüm Bel Sen Şube Başkanı İsmail Sefertaş, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, Tüm Bel Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karademir, Tüm Bel Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Altınkaya da hazır bulundu. - ZONGULDAK

Devrek İlçesi, Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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