Devrek Meslek Yüksek Okulundan panel - Son Dakika
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Devrek Meslek Yüksek Okulundan panel

6 saat önce

Devrek'te Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından panel düzenlendi.

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Devrek'te Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından panel düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından düzenlenen panel davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezinde(AKM) düzenlenen 8 Mart etkinlikleri kapsamında Devrek Kent Konseyi, Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi ve BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa düzenlediği 'Üç Farklı Perspektiften Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' isimli paneli Devrek Kent Konseyi Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Şule Kıycı moderatörlüğünü gerçekleştirirken, Bülent Ecevit Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Seda Taptık, Öğretim Görevlisi Hale Kıycı ve Avukat Asu Çelebi'nin konuşmacı olarak katıldığı programda, Öğretim Görevlisi Hale Kıycı dil ve söylemler, yerleşmiş öğretilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Öğretim Görevlisi Seda Taptık ise siyasette ve yönetimde kadın-erkek temsilini ele alırken Avukat Asu Çelebi ise genel olarak kadın-erkek arasındaki eşitsizliği ve kadına yönelik şiddeti hukuki boyutuyla değerlendirdi. Sunumun ardından sonra katılımcılara soru-cevap şeklinde söz hakkı verilerek program sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
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