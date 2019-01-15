Devrek Myo Öğrencileri İspanya'ya Gittiler
1 saat önce
Devrek'te Meslek Yüksek Okul'da Erasmus Staj hareketliliği programına katılmaya hak kazanan başarılı öğrenciler İspanya'ya gittilerZonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampusu'nda öğrenim gören ve Erasmus Staj hareketliliği programına katılmaya...
Devrek
'te Meslek Yüksek Okul'da Erasmus
Staj hareketliliği programına katılmaya hak kazanan başarılı öğrenciler İspanya
'ya gittiler Zonguldak
'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi
Devrek Kampusu'nda öğrenim gören ve Erasmus Staj hareketliliği programına katılmaya hak kazanan başarılı öğrenciler İspanya'ya uğurlandılar. Erasmus+İntership (staj hareketliliği) Programı kapsamında İspanya'nın Bilbao/ Barakaldo bölgesine uğurlanan öğrenciler burada hizmet veren Heoı/ EscuelaOficial de ldiomas de Barakaldo dil okulunda 2 ay boyunca stajlarını yapacaklar.
İspanya'ya gönderilen öğrencileri tebrik eden Devrek MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu, "Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı öğrencilerinden Erasmus+internship programına katılmaya hak kazanan Sema Nur
Tiritoğlu, Fethiye
Demirdaş, Neslihan Demir
, Fatma Dönmez ve İlayda Çağlar'ı başarılarından dolayı tebrik diyorum. "Devrek Kampusumuzun ilk Erasmus öğrencilerini üniversitemiz ve Devrek halkımızın destekleriyle İspanya'ya uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Orada üniversitemizi ve Devrek'imizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Kıymetli öğrencilerimize hayatlarının her alanında başarılar diliyor, öğrencilerimize maddi desteklerde bulunan Devrek Belediyesine, Devrek Ticaret ve Sanayi Odasına, Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Devrek MYO öğretim elemanlarımıza üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kampüsten İspanya kafilesini Devrek MYO Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Orbay Tolga Akıncı ve Öğretim Görevlisi Şule Kıycı uğurladı - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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