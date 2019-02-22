Son Dakika Haberleri: Devrek'te Gençlere Konferans

Devrek'te Gençlere Konferans

1 saat önce

Devrek TÜGVA tarafından gençlere yönelik konferans düzenlendi.

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Devrek TÜGVA tarafından gençlere yönelik konferans düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde TÜGVA Devrek Temsilciliği tarafından gençlere yönelik organize edilen konferans katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Dergiler Birliği Kurucusu Yazar Asım Gültekin tarafından davetlilere, Yunus Emre'den günümüze Allah dostlarının namazı, Yunus Emre namazdan nasıl bahsediyordu? Allah dostu nedir? Kimler Allah dostu olabilir? Allah dostu olmak isteyenlere Allah ne yapacağını bildiriyor ve namaz bizim için ne ifade eder? Başlıkları adı altında sunumlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen konferansa; Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, Devrek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, Devrek Belediyesi Kültür Müdürü Recep Civelek, Gençlik Merkezi Müdürü Taner Kaçar, MHP Devrek Belediye Başkan Adayı Ahmet Akdemir, TÜGVA Devrek Temsilcisi Bekir Kaya ve çok sayıda davetli katılırken, programın ardından konuşmacı Gültekin'e Bekir Kaya tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:28 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Güncel
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