Devrek'ten kısa kısa - Son Dakika

Devrek Belediyesince düzenlenen "Elini Uzat/Uzakta Kalmasınlar" kampanyasına yardımların sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bilgisayarı olmayan orta ve lise öğrencilerinin daha iyi eğitim almalarına yardımcı olmak ve onları Eğitim Bileşim Ağıyla (EBA) buluşturmak amacıyla başlatılan kampanyaya Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir apartman sakinlerinin 2 tabletle katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un şu ifadelerine yer verildi:

"Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan çocuklarımızın EBA sistemine girebilmeleri amacıyla başlattığımız bilgisayar, tablet kampanyamıza halkımızın desteği giderek artıyor. Her bir bilgisayar, tablet aydınlığa açılan bir kapıdır. Bunun için geleceğimiz olan çocuklarımıza bilgisayar ve tablet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne "Okulum Temiz Belgesi" verildi

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Okul müdürü Musa Eren, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri okullarıyla bir an önce buluşturacak her türlü tedbiri almanın temel öncelikleri olduğunu ifade etti.

Eren, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı çocuklarımıza daha sağlıklı bir okul oluşturduğumuzu belgelendirmek bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca eğitim öğretime bir kez daha öncülük etmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Artık hepimizin temel beklentisi bu salgının son bulması ve okullarımızın bir an önce tam kapasite açılmasıdır. Öte yandan söz konusu okul modern bir laboratuvara da kavuşturuldu. Bu laboratuvar ile okulumuzun başarısının daha da arttıracağız. Kimya ve biyoloji laboratuvarının okulumuza kazandırılmasında bizlere destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum."